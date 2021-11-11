Сегодня, 11 ноября, состоится матч 9-го тура отборочного турнира на чемпионат мира — 2022. Сборная России встретится с национальной командой Кипра на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Это важная игра, проигрывать нельзя, чтобы не пропустить хорватов вперед — главного соперника России по группе.

После 8 сыгранных матчей Россия занимает первое место в группе Н с 19 очками, но расслабляться нельзя: хорватские футболисты буквально дышат в затылок отечественной сборной, отставая только на 2 балла по турнирной таблице. Между тем прямую путевку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых играх.

Начало встречи состоится в 20:00 по московскому времени на стадионе «Газпром Арена». Россию устраивает даже ничья — так сборная сможет сохранить за собой лидерство в группе перед решающим матчем с хорватами в Сплите (Хорватия), который состоится 14 ноября.

Сборная Хорватии сегодня сыграет с командой Мальты. В этой игре они могут заработать 3 очка. При таком раскладе хорваты сравняются со сборной России, если наша команда уступит Кипру.

Турнирная таблица группы Н после 8 матчей выглядит следующим образом:

1. Россия — 19 очков

2. Хорватия — 17

3. Словакия — 10

4. Словения — 10

5. Мальта — 5

6. Кипр — 5

8 ноября, тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда в ноябре. Сегодня в нападении, возможно, сыграет дебютант сборной — Иван Сергеев, а также Федор Смолов и Антон Заболотный.

Напомним, что к предпоследнему матчу сборная Карпина подошла с семью желтыми карточками. Александр Головин, Федор Смолов, Алексей Сутормин, Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Федор Кудряшов, Даниил Фомин могут пропустить решающий матч с Хорватией, если сегодня в игре против Кипра снова услышат свисток от судьи.

Ранее NVsport сообщал о составе сборной России в предстоящей игре с Кипром.