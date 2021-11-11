Рафаэль Арутюнян, тренер трехкратного чемпиона мира по фигурному катанию Нэйтана Чена, заявил, что нужно организовать прыжковый турнир между фигуристками из России и представителями Северной Америки в мужском одиночном катании.

Глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова прокомментировала предложение.

Черносвитова напомнила, что в октябре на турнире Skate America Нэйтан Чен вместе с тренером Рафаэлем Арутюняном выразили желание принять участие в Кубке Первого канала в следующем году. Они заявили, что именно за такими турнирами будущее мирового фигурного катания.

«Первый канал внимательно отнесется к их предложению», – заявила Черносвитова.

Нэйтан Чен лидирует в общем зачете Гран-при по фигурному катанию. Лучший из россиян – Михаил Коляда, в топ-5.