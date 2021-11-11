Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал игру армейцев в текущем сезоне. Сейчас московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка в 14 матчах.

«Каких результатов ждать от команды? С моей точки зрения, ЦСКА должен быть минимум в тройке. К сожалению, мы переживаем непростые времена», – заявил Фернандес.

Защитник ЦСКА добавил, что ему не нравится ситуация, в которой сейчас оказался ЦСКА. Он привык бороться за лидерство в чемпионате России. Фернандес заявил, что он и другие игроки команды стараются исправить ситуацию.

Фернандес рассказал, что молодые футболисты в ЦСКА тренируются на 100%, полностью отдаются работе, чтобы обеспечить лучшие результаты.

ЦСКА хочет вернуть себе место среди лидеров российского футбола.