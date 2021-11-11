Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прокомментировала сообщение о задержании в стране чемпионки мира по лыжному фристайлу Александры Романовской. Ранее появилась информация о том, что она находится в Партизанском РУВД города Минска.

«Когда это все прекратится?» – написала Тимановская в stories своего Instagram.

Александра Романовская активно выражала свою гражданскую позицию после начала протестов в Беларуси в 2020 году. 18 августа 2020 года она подписала открытое письмо от спортсменов с требованием прекратить насилие и провести еще одни выборы Президента страны. Девушка вступила в «Свободную ассоциацию спортсменов Беларуси».

Романовская снималась в видеообращениях к спортивным деятелям, направленным против давления на спортсменов.

6 октября 2020 года чемпионку уволили из сборной «за прогулы».