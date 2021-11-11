Защитник ЦСКА Марио Фернандес оценил профессиональные качества главного тренера команды Алексея Березуцкого.

«Я играл с ним столько лет бок о бок, а теперь он превратился в тренера. Алексей очень спокойный, он никогда не теряет голову. Я считаю, что он проводит великолепную работу в команде», – заявил Фернандес.

Защитник ЦСКА добавил, что Березуцкий построит великолепные отношения с игроками в команде. Отсутствие богатого тренерского опыта не мешает Алексею работать с футболистами. Фернандес заявил, что Березуцкому очень помогает большая игровая практика в чемпионате России.

Бразилец считает, что у Алексея большое тренерское будущее. Главное – команда верит ему и готова за него бороться.

ЦСКА проиграл два последних матча в РПЛ – «Рубину» со счетом 1:0 и «Сочи» (4:1). Команда идет на пятом месте в турнирной таблице.