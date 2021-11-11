Сборная России по сноуборду получила визы в США для выступления на этапах Кубка мира. Соревнования являются квалификационными на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Ранее появилась информация о том, что спортсмены из сборных России по зимним видам спорта испытывают проблемы с получением виз в США.

«Визы в США удалось получить, команда едет», – заявил Тихомиров «Матч ТВ».

С 2 по 4 декабря 2021 года в американском Стимболе пройдет этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр.

С 9 по 11 декабря – этап по хаф-пайпу в американском Коппер Маунтине.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.