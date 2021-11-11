Сегодня, 12 ноября, молодежная сборная России примет соперников из Словакии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы.

Российские футболисты под руководством Михаила Галактионова занимают второе место в турнирной таблице группы и опережают словаков на три очка.

«Молодежка» одержала три победы подряд с общим счетом 10:0. 7 сентября россияне обыграли сборную Мальты (6:0), 8 октября Северную Ирландию (1:0). В последнем матче сборная разгромила литовцев со счетом 0:3.

На своем поле сборная России не пропустила ни одного мяча. Последнее домашнее поражение команда потерпела в сентябре 2018 года.

Сборная Словакии проиграла в двух из последних матчах. Соперники россиян уступили Северной Ирландии со счетом 1:0 и Испании (3:2), но выиграли у Мальты (4:0).

Матч пройдет 12 ноября на «Арене Химки» в Москве и начнется в 20:00.