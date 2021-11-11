Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала критику хореографа Даниила Глейхенгауза в адрес фигуристки Алены Косторной.

Вайцеховская заявила, что история с Аленой Косторной очень показательна. У девушки сейчас очень сложный период: переходный возраст наложился на травму, полученную от перегрузок.

Журналист считает, что главная проблема Косторной в том, что она оказалась в коллективе, где не заложена «опция тяжелых времен». Девушки из группы Тутберидзе уходят из фигурного катания, как только у них появляется какая-то проблема. Так было с Юлией Липницкой и Евгений Медведевой.

«У тебя тяжелые времена? На выход!» – такой политики придерживаются в женском фигурном катании по мнению Вайцеховской.

Журналист считает, что за Косторной последуют Александра Трусова и Анна Щербакова, а на их место придут более молодые фигуристки.