Сегодня, 12 ноября, состоится первый день Гран-при по фигурному катанию в Токио. Турнир откроют соревнования спортивных пар.

Фигуристы начнут выступления в 12:33 по московскому времени. В турнире примут участие 7 пар.

Российские спортивные пары начнут выступят последними во второй разминке.

Под шестым номером на лед выйдут победители Finlandia Trophy 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Пара в этом году одержала победу на этапе Кубка России в Сочи.

Сразу за ними на лед выйдут серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратные чемпионы Европы, двукратные серебряные и бронзовые призеры чемпионата мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В сезоне-2021/2022 пара выиграла золото Гран-при в Лас-Вегасе под руководством Этери Тутберидзе.