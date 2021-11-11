Тренер сборной России Олег Перевозчиков прокомментировал результаты контрольной гонки лыжников с представителями национальной команды по биатлону.

«Результатами гонки доволен. Мы просто взяли тренировочные лыжи, запарафинили их и побежали. Даже если бы мы показали такой же результат на боевых лыжах, я бы точно так же к нему отнесся», – заявил тренер лыжной сборной России.

Олег Перевозчиков добавил, что команда не брала с собой гоночные лыжи потому, что планировала потом лететь в Европу. Спортсмены брали с собой минимальное количество вещей, чтобы не было перевеса на досмотре.

Биатлонисты же, специально готовили снаряжение к гонке и выбирали из двух-трех пар лыж. Они после контрольной гонки отправились на отборочные старты в Ханты-Мансийск. Там будет решаться, кто будет представлять национальную сборную по биатлону на этапах Кубка мира.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 26 ноября в финской Руке.