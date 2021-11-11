Сборная России по хоккею начнет выступление на «Кубке Карьяла» 11 ноября. Первый матч национальная команда сыграет с Финляндией.

Турнир пройдет с 10 по 14 ноября. Традиционно в соревнованиях принимают участие четыре сборные – Россия, Финляндия, Швеция и Чехия.

Сборная России составлена из кандидатов на молодежный чемпионат мира в Канаде. Главный тренер команды – Олег Браташ. 28 хоккеистов уже прилетели в Хельсинки и провели тренировки. Капитаном команды назначен Дмитрий Воронков из «Ак Барса».

В составе сборной России сыграет 16-летний нападающий СКА Матвей Мичков.

Первый матч против сборной Финляндии начнется в 19:25 по московскому времени. Встречу покажет «Матч ТВ».