Сегодня, 12 ноября, стартует Гран-при Японии по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Токио.

В 14:25 начнется выступление пар с ритм-танцем. На турнир заявлено 9 дуэтов.

Россию на соревнованиях представят две пары.

Софья Шевченко и Игорь Еременко начнут выступления под вторым стартовым номером в первой разминке. Дуэт в 2019 году в Японии показал свои лучшие результаты в карьере в ритм-танце (69,59 баллов) и произвольном танце (108,49). Шевченко и Еременко – бронзовые призеры юниорского чемпионата мира-2018/2019.

Под восьмым стартовым номером на лед выйдут чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Напомним недавно, фигуристы снялись с Мемориала Дениса Тена из-за травмы спины у партнера.

С произвольным танцем пары выступят 13 ноября. Начало – в 14:47 по московскому времени.