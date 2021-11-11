Главным арбитром на решающий матч отборочного турнира к ЧМ-2022 между национальными командами Хорватии и России назначен рефери из Нидерландов Данни Маккели, сообщает «Петербургский дневник».

Помогать Маккели будут Хессель Стигстра и Ян де Врис. Резервным рефери назначен Деннис Хиглер. За VAR на матче отвечают Пол ван Бекель и Клей Руперти.

Встреча между сборными Хорватии и России пройдет в Сплите 14 ноября. Подопечные Валерия Карпина – лидеры группы H. Команда Хорватии отстает на два очка. Победитель группы получает прямую путевку на ЧМ в Катаре. Сборная, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах.

Сегодня, 11 ноября, национальная команда России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге.