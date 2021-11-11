Бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и Глеб Лутфуллин пропали из списков участников турнира в Австрии.

Сегодня, 12 ноября, фигуристы должны были выступить с короткими программами.

В текущем сезоне Туктамышева и Коляда приняли участие в одном этапе Гран-при. Елизавета заняла второе место на турнире в Ванкувере, а Михаил завоевал серебро в Турине.

Глеб Лутфуллин выступает по юниорам на международном уровне. Он попал в юниорский финал Гран-при.

Текущий сезон – олимпийский. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.