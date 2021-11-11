Сборная России по футболу уже сегодня, 11 ноября, может обеспечить себе участие в финальной стадии чемпионата мира-2022. На турнир напрямую пробьются только победители отборочных групп. Подопечные Валерия Карпина сейчас идут в таблице на первом месте с 19 очками. Их единственный конкурент — сборная Хорватии — имеет в активе 17 очков.

11 ноября Россия примет в Санкт-Петербурге Кипр, Хорватия сыграет на выезде с Мальтой.

Таким образом, команда Карпина попадёт на чемпионат мира после сегодняшнего игрового дня, если будут соблюдены два условия:

— Россия обыгрывает Кипр с любым счётом;

— Хорватия теряет очки с Мальтой.

Тогда у россиян в активе станет 23 балла, у хорватов — 17 или 18. В заключительной игре отбора Россия играет с Хорватией на выезде.

Если оба лидера группы наберут сегодня одинаковое количество очков, либо Россия сыграет вничью, а Хорватия проиграет, то в заключительном туре россиянам достаточно будет не проиграть. Если Хорватия выиграет у Мальты, а Россия потеряет очки с Кипром, то в очном поединке россиян устроит только победа.

Матч Россия — Кипр стартует в 20:00 по московскому времени.