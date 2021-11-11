Стали известны первые подробности снятия Елизаветы Туктамышевой и Михаила Коляды с челленджера в Австрии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России, оба не примут участия в соревнованиях «по медицинским показаниям».

Ранее с турнира из-за травмы также снялся Евгений Семененко.

Сегодня, 12 ноября, фигуристы должны были выступить с короткими программами.

В текущем сезоне Туктамышева и Коляда приняли участие в одном этапе Гран-при. Елизавета заняла второе место на турнире в Ванкувере, а Михаил завоевал серебро в Турине.