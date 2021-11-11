Спортивная пара из Санкт-Петербурга Ясмина Кадырова и Иван Бальченко стали победителями четвёртого этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани. Сегодня дуэт первенствовал в произвольной программе с результатом 133,37 (68,69 за технику и 65,68 за компоненты).

Накануе пара стала также лучшей и в короткой программе (73,86) и в сумме за два выступления набрала 207,23 балла.

Второе место заняли Карина Акопова и Никита Рахманин, представляющие Краснодарский край и Челябинскую область. Их результат — 201,92 (73,14 + 128,78).

Тройку замкнули москвичи Екатерина Гейниш и Илья Миронов — 200,71 (70,63 + 128,78).

Вслед за ними расположились ещё две московские пары — Полина Костюкович/Алексей Брюханов — 191,84 (69,78 + 130,08) — Надежда Лабазина/Алексей Святченко — 189,36 (66,10 + 123,26).

Последнее шестое место заняли петербуржцы Екатерина Сторублёвцева и Артём Грицаенко — 180,33 (64,52 + 115,81).

Ранее у женщин на турнире первенствовала Софья Самоделкина (228,54), у мужчин — Владислав Дикиджи (260,09), а танцы выиграла пара Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (168,88).