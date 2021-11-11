Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз резко высказался о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе. Ветерана взбесил отказ форварда от игры за сборную России под руководством Валерия Карпина.

«Дзюба – болван, который даже не знает историю футбола. Этому долговязому барану все равно, его не интересует ни история, ничего, ему и так заплатят деньги, украденные у народа, — цитирует metaratings.ru Тихонова. — Правильно Карпин его не вызывает, он дестабилизирует дисциплину. Его надо гнать ото всюду. Я бы таких людей за высказывания, мол, не буду играть за сборную России, лишал бы гражданства и высылал к чертям».

Накануне Валерий Карпин на пресс-конференции дал понять, что для него вопрос с вызовом Дзюбы закрыт.

Дзюба после назначения Карпина провёл с ним двухчасовую беседу. На сентябрьские игры он не попал в состав, на октябрьские был включён в расширенную заявку, но отказался от вызова, сославшись на свою плохую форму. В ноябре он снова не был приглашён в национальную команду.

Дзюба провёл в сборной России 55 матчей с 2011 по 2021 год и забил рекордные 30 голов.