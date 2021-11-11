Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил ориентировочные сроки проведения Кубка Первого канала по фигурному катанию в 2022 году, информирует ТАСС. По его словам, турнир планируется провести в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи в начале марта.

В 2021 году дебютный розыгрыш Кубка Первого канала проводился в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля. В нём приняли участие две команды: «Красная машина» и «Время первых». Их капитанами выступили олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Команда Загитовой одержала победу.