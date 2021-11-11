Сборная Ирана одержала волевую победу над Ливаном в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счётом 2:1.

Ливанцы открыл счёт на 37-й минуте — отличился Соони Саад.

Иран забил два мяча в добавленное ко второму тайму время. На 90+2 отличился нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На 90+5 победу Ирану принёс Ахмад Нуроллахи.

Азмун набирает очки результативности в шести последних матчах сборной подряд. В этих играх на его счету четыре гола и три результативные передачи.

Иран благодаря победе вернулся на первое место в группе A с 13 очками после 5 игр. У Южной Кореи на 2 очка меньше и вторая строчка. Ливан с 5 очками занимает третье место. Командам осталось провести по пять игр в группе.

На ЧМ-2022 выйдут первые два места в группе, третье сыграет в стыках за участие в межконтинентальном отборе.