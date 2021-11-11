Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов задержан в Москве, утверждает Телеграм-канал Baza. По данным источника, участника промоушена Bellator задержали за наезд на сотрудника полиции.

Усман Нурмагомедов вместе с другом Камалом Идрисовым собирался вылететь из Махачкалы в Москву, но на въезде в аэропорт их машина наехала на полицейского, который стоял на контрольно-пропускном пункте.

После этого Нурмагомедов и Идрисов вылетели в Москву, где были задержаны полицейскими.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат непобеждённого бойца MMA Хабиба Нурмагомедова. В смешанных единоборствах Усман провёл 14 боев, одержав 14 побед (8 нокаутом).