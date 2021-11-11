Первой покупкой нового главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко может стать российский футболист Алексей Миранчук. По данным Calcio Mercato, руководство генуэзцев готово выделить украинскому специалисту средства на зимнее укрепление состава, и он заинтересован в подписании хавбека «Аталанты».

Миранчук в нынешнем сезоне провёл за клуб из Бергамо восемь матчей и отдал две голевых передачи. Он не попадает в состав «Аталанты» и близок к смене команды. Ранее в числе претендентов на него назывались «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория».

Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре перед паузой на матчи сборных. Для него это первый опыт тренерской работы в клубе. Ранее он пять лет возглавлял сборную Украины.