Стал известен состав сборной России по футболу на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин выпустил следующий состав:

Сафонов — Сутормин, Дивеев, Осипенко, Терехов — Ерохин, Фомин, Головин — Миранчук, Мостовой — Смолов.

С капитанской повязкой команду выведет на поле Александр Головин. Это шестой капитан сборной России в шести матчах. Ранее роль капитана выполняли Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

Стоит отметить, что впервые в стартовом составе сборной при Карпине не появился Дмитрий Баринов — он был единственным футболистом, кто провёл все пять предыдущих игр полностью и без замен. В привычной связке защитников Дивеев — Джикия последнего заменил Осипенко. Джикия из-за повреждения пропустил позавчерашнюю тренировку, однако Карпин отмечал, что игрок готов принять участие в матче.

Игра Россия — Кипр состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», начало — в 20:00 по московскому времени.