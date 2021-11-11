Главный тренер сборной России Валерий Карпин установил рекорд по количеству капитанов национальной команды в матчах под его руководством. В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра сборную России с капитанской повязкой выведет Александр Головин. Это шестой капитан российской сборной в шести матчах при Карпине. До него повязку надевали Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

Столько же капитанов — шесть — было у сборных Гуса Хиддинка и Станислава Черчесова. При Хиддинке повязку надевали Евгений Алдонин, Егор Титов, Андрей Аршавин, Сергей Семак, Алексей Березуцкий и Игорь Семшов.

При Черчесове — Василий Березуцкий, Игорь Акинфеев, Фёдор Смолов, Артём Дзюба, Юрий Газинский и Георгий Джикия.

Однако при Хиддинке сборная провела 39 матчей, а при Черчесове — 57.

Почти так же часто, как при Карпине, капитаны менялись при Анатолии Бышовце. В шести играх под его руководством капитанскую повязку надевали пять игроков: Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Александр Мостовой, Виктор Онопко и Сергей Семак. Онопко стал единственным, кто получал повязку дважды.

Отметим, что в статистику не вошли футболисты, надевавшие повязку по ходу матча после замены капитана.

Карпин ранее отмечал, что хочет сделать титул капитана сборной переходящим.

Игра Россия — Кипр состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», начало — в 20:00 по московскому времени.