Серебряный призёр Олимпиады-1980 в прыжках с шестом Константин Волков рассказал о смерти трёх своих друзей-олимпийцев за короткий отрезок времени. Осенью 2021 года скончались двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых и ещё два олимпийских призёра Юри Тамм и Игорь Никулин.

На своей странице в Фейсбуке Волков рассказал, что Никулин умер 7 ноября, упав на улице. По словам Волкова, они последний раз созванивались 22 сентября после смерти Юри Тамма, скончавшегося во дворе дома, когда он подметал дорожки.

Тамм вернулся в родной Таллинн из Парижа, где был на похоронах Юрия Седых. Тот скоропостижно скончался от сердечного приступа.

«С Игорем мы тогда обсуждали тему вакцинации. Все трое делали себе вакцины практически синхронно, получив вторую дозу незадолго до смерти. Возможно, это совпадение, но я в такие совпадения не верю», — заявил Волков.

Подробную информацию о вакцинации вы можете получить на портале стопкоронавирус.рф.