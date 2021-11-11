Полузащитник «Монако» Александр Головин дебютирует в качестве капитана сборной России по футболу в матче отборочного турнира против Кипра. В день игры возраст хавбека составляет 25 лет 5 месяцев и 12 дней. По этому показателю он стал одним из самых молодых капитанов в истории сборной России и вторым по возрасту в XXI веке.

Рекорд после 2001 года принадлежит полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову, который дебютировал в качестве капитана 4 сентября 2021 года в 24 года 11 месяцев и 24 дня. Примечательно, что в той игре россияне также встречались с Кипром и победили 2:0.

Моложе Головина и Баринова капитаны сборной России были только в девяностые:

Сергей Семак (18 ноября 1998 года) — 22 года 8 месяцев 22 дня

Виктор Онопко (17 февраля 1993 года) — 23 года 4 месяца 3 дня

Игорь Шалимов (14 октября 1992 года) — 23 года 8 месяцев 12 дней

Юрий Никифоров (8 марта 1995 года) — 24 года 5 месяцев 20 дней

Матч Россия — Кипр пройдёт в Санкт-Петербурге и стартует в 20:00 по московскому времени.