Сегодня, 12 ноября, в Японии стартует этап «Гран-при» по фигурному катанию. Первыми на лёд выйдут пары с короткими программами. Они начнут выступления в 6:33 по московскому времени.

Россию в состязаниях спортивных пар представят Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Россияне выступят последними из семи участвующих в соревнованиях дуэтов.

В 8:25 по Москве ритм-танец покажут танцевальные пары. От России выступают дуэты Софья Шевченко/Игорь Ерёменко и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Первые выйдут на лёд под вторым стартовым номером, вторые — под предпоследним восьмым.

В 10:16 по Москве на лёд выйдут фигуристки-одиночницы. От России выступит только Дарья Усачёва (шестой стартовый номер). Планировалось участие и Александры Трусовой, но фигуристка из-за травмы снялась с турнира.

Закроют соревновательный день мужчины-одиночники, чьи короткие программы стартуют в 13:04. Россию представят Макар Игнатов (пятый стартовый номер) и Александр Самарин (девятый).

Произвольные программы и произвольный танец будут представлены 13 ноября.