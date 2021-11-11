Завершился первый тайм матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Россией и Кипром. После 45 сыгранных минут подопечные Валерия Карпина ведут 1:0.

Счёт на четвёртой минуте открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин с передачи Фёдора Смолова. Примечательно, что игра повторяет сценарий предыдущего матча России и Кипра, состоявшегося 4 сентября. Тогда Ерохин также забил с передачи Смолова в первой десятиминутке (на 6-й минуте). Ту встречу россияне выиграли 2:0 и также на перерыв ушли при счёте 1:0.

Россия играет в следующем составе: Сафонов — Сутормин, Дивеев, Осипенко, Терехов — Ерохин, Фомин, Головин — Миранчук, Мостовой — Смолов.

В случае победы россияне сохранят лидерство в группе. На 2 очка от них отстаёт Хорватия, которой сегодня предстоит поединок на выезде с Мальтой.