Завершился второй период матча Кубка Карьяла между Россией и Финляндией. После 40 сыгранных минут хозяева «Хартвалл Арены» ведут 2:0.

Обе шайбы финны провели во втором периоде в большинстве. На 28-й минуте ворота Дмитрия Шугаева поразил Миро Песонен с передач Миро Аалтонена и Сами Ватанена. На 32-й отличился уже сам Аалтонен, передачу ему отдал Ватанен.

Российская команда на финском этапе Еврохоккейтура играет под руководством Олега Браташа.

Браташ выставил следующий состав: Шугаев (Аскаров); Телегин — Никишин, Рашевский — Воронков — Вовченко; Елесин — Мухамадуллин, Абрамов — Галимов — Тертышный; Новиков — Чистяков, Хуснутдинов — Гуслистов — Чибриков; Коромыслов, Мичков — Зинченко — Чехович, Свечков.

Накануне в стартовом матче турнира Швеция обыграла Чехию 4:1.