Сборная России забила два мяча в ворота Кипра в течение одной минуты. На 55-й отличился Фёдор Смолов с передачи Алексея Миранчука, на 56-й — Андрей Мостовой с передачи Александра Головина.

Для Смолова гол стал 16-м за сборную России, он лучший по этому показателю среди действующих игроков команды. Мостовой впервые отличился в составе национальной команды.

Счёт в матче стал 3:0. Первый гол на 4-й минуте провёл Александр Ерохин с передачи Смолова.

Россия играет в следующем составе: Сафонов — Сутормин, Дивеев, Осипенко, Терехов — Ерохин, Фомин, Головин — Миранчук, Мостовой — Смолов.

Примечательно, что до третьего гола матч развивался по сценарию, практически идентичному предыдущей встрече Кипра и России. 4 сентября россияне на выезде победили 2:0. Счёт в той встрече был также открыт в первую 10-минутку, причём отличился также Александр Ерохин, также с передачи Фёдора Смолова. Второй мяч россияне провели тоже на 55-й минуте, и сделал это тоже игрок «Локомотива». Тогда это был Рифат Жемалетдинов с передачи Фёдора Смолова, а сегодня — сам Смолов с передачи Алексея Миранчука, который до прошлого лета выступал за «Локомотив».

Правда, уже через минуту гол Мостового нарушил закономерность.