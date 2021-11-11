Сборная России забила четвёртый мяч в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра. На 62-й минуте ворота островитян поразил Алексей Сутормин, сделавший счёт 4:0.

До него отличились Александр Ерохин (4-я минута), Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (56-я).

Сутормин проводит третий матч за сборную России. Примечательно, что уже во второй игре он стал капитаном команды, а в третьем — забил дебютный гол.

Россия играет в следующем составе: Сафонов — Сутормин, Дивеев, Осипенко, Терехов — Ерохин, Фомин, Головин (Зобнин, 57) — Миранчук, Мостовой — Смолов (Заболотный, 57).

В случае победы россияне сохранят лидерство в группе. На 2 очка от них отстаёт Хорватия, которой сегодня предстоит поединок на выезде с Мальтой.