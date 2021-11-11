Полузащитник «Монако» Александр Головин вывел сборную России по футболу с капитанской повязкой на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра. 25-летний хавбек стал шестым капитаном в шести матчах национальной команды под руководством Валерия Карпина и седьмым в семи последних играх.

В игре группового турнира Евро-2020 против Дании (1:4) капитанскую повязку в последний раз на данный момент надел Артём Дзюба. Игра стала последней для Станислава Черчесова во главе сборной.

Карпин, приняв команду, решил, что капитанская повязка будет переходящей и продолжает соблюдать эту ротацию. Под его руководством капитанами сборной были Георгий Джикия (0:0 с Хорватией), Дмитрий Баринов (2:0 с Кипром), Фёдор Смолов (2:0 с Мальтой), Далер Кузяев (1:0 со Словакией) и Алексей Сутормин (2:1 со Словенией).

До этого рекорд по числу разных капитанов сборной России был установлен в 1998 и составлял пять игр. В двух последних матчах под руководством Бориса Игнатьева повязка доставалась Дмитрию Аленичеву (1:1 с Польшей) и Виктору Онопко (1:1 с Грузией), а в первых четырёх встречах при Анатолии Бышовце повязку получали Игорь Добровольский (0:1 со Швецией), Игорь Колыванов (2:3 с Украиной) и Александр Мостовой (0:1 с Испанией). Наконец повязка снова вернулась к Онопко.