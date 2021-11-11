Полузащитник Александр Головин вывел сборную России на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра с капитанской повязкой. Хавбек «Монако» стал первым капитаном национальной команды из иностранного клуба за десять лет.

Последним капитаном-легионером сборной России был нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин. Произошло это ровно десять лет назад, 11 ноября 2011 года в товарищеском матче с Грецией (1:1). Аршавин сохранил капитанскую повязку и в первой половине 2012 года, но тогда он выступал уже в «Зените» на правах аренды. Причём первый матч сборной в 2012 году (2:0 с Данией) Аршавин провёл через неделю после возвращения в петербургский клуб.

После Аршавина повязку десять лет надевали только игроки чемпионата России: Игорь Денисов, Роман Широков, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Фёдор Смолов, Артём Дзюба, Юрий Газинский, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.