Сборная России забила пятый мяч в ворота Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. На 82-й минуте Антон Заболотный с передачи Алексея Ионова сделал счёт 5:0. До него отличились Александр Ерохин (4-я минута), Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (56-я) и Алексей Сутормин (62-я).

Для Заболотного этот мяч стал вторым в 18 матчах за сборную России и первым при Валерии Карпине. До этого он поразил ворота Чехии в товарищеском матче в 2018 году (5:1).

Россия играет в следующем составе: Сафонов — Сутормин, Дивеев (Чистяков, 67), Осипенко, Терехов — Ерохин, Фомин (Глебов, 67), Головин (Зобнин, 57) — Миранчук, Мостовой (Ионов, 72) — Смолов (Заболотный, 57).

В случае победы россияне сохранят лидерство в группе. На 2 очка от них отстаёт Хорватия, которой сегодня предстоит поединок на выезде с Мальтой.