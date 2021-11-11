Сборная России забила шестой мяч в ворота Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. На 87-й минуте Александр Ерохин с передачи Антона Заболотного сделал счёт 6:0. Хавбек «Зенита» открыл счёт в матче на 4-й минуте. Помимо него отличились Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (56-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).

Для Ерохина этот мяч стал четвёртым в сборной России и третьим в шести играх при Валерии Карпине.

Россия играет в следующем составе: Сафонов — Сутормин, Дивеев (Чистяков, 67), Осипенко, Терехов — Ерохин, Фомин (Глебов, 67), Головин (Зобнин, 57) — Миранчук, Мостовой (Ионов, 72) — Смолов (Заболотный, 57).

В случае победы россияне сохранят лидерство в группе. На 2 очка от них отстаёт Хорватия, которой сегодня предстоит поединок на выезде с Мальтой.