Сборная России разгромила Кипр в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счётом 6:0. Игра прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Счёт на 4-й минуте открыл хавбек «Зенита» Александр Ерохин с передачи Фёдора Смолова. На 55-й сам Смолов отличился после паса Алексея Миранчука.

Примечательно, что до этого момента матч развивался по сценарию, практически идентичному предыдущей встрече Кипра и России. 4 сентября россияне на выезде победили 2:0. Счёт в той встрече был также открыт в первую 10-минутку, причём отличился также Александр Ерохин, также с передачи Фёдора Смолова. Второй мяч россияне провели тоже на 55-й минуте, и сделал это тоже игрок «Локомотива». Тогда это был Рифат Жемалетдинов с передачи Фёдора Смолова, а сегодня — сам Смолов с передачи Алексея Миранчука, который до прошлого лета выступал за «Локомотив».

Правда, уже через минуту закономерность была нарушена. На 56-й свой первый мяч за сборную провёл футболист «Зенита» Андрей Мостовой. Ассистировал ему Александр Головин, который вышел на поле с капитанской повязкой. Головин стал шестым капитаном в шести играх при Валерии Карпине.

На 62-й минуте дебютный гол забил ещё один футболист «Зенита» Алексей Сутормин. На 82-й ворота киприотов поразил Антон Заболотный с передачи Алексея Ионова. А ещё через пять минут Заболотный отдал голевой пас, и Ерохин оформил дубль.

Россия играла в следующем составе: Сафонов — Сутормин, Дивеев (Чистяков, 67), Осипенко, Терехов — Ерохин, Фомин (Глебов, 67), Головин (Зобнин, 57) — Миранчук, Мостовой (Ионов, 72) — Смолов (Заболотный, 57).

Хавбек «Ростова» Даниил Глебов провёл свой дебютный матч за сборную России. Матвей Сафонов из «Краснодара» отыграл на ноль четвёртую встречу национальной команды из шести.

Примечательно, что хавбек «Монако» Головин стал первым капитаном-легионером сборной Росси ровно за 10 лет. Предыдущим был форвард «Арсенала» Андрей Аршавин.

11 ноября 2011 года в товарищеском матче с Грецией (1:1). Аршавин сохранил капитанскую повязку и в первой половине 2012 года, но тогда он выступал уже в «Зените» на правах аренды. Причём первый матч сборной в 2012 году (2:0 с Данией) Аршавин провёл через неделю после возвращения в петербургский клуб.

После Аршавина повязку десять лет надевали только игроки чемпионата России: Игорь Денисов, Роман Широков, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Фёдор Смолов, Артём Дзюба, Юрий Газинский, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

Подопечные Валерия Карпина сохранили первое место в отборочной группе ЧМ-2022 и теоретически могут выйти в финальную стадию уже сегодня. Для этого им достаточно, чтобы Хорватия потеряла очки на выезде с Мальтой. Если этого не произойдёт, то россиянам в заключительном туре достаточно будет не проиграть в гостях Хорватии.