Сборная России потерпела поражение в стартовом матче Кубка Карьяла-2021. Команда под руководством Олега Браташа уступила хозяевам этапа Еврохоккейтура — сборной Финляндии — со счётом 0:3.

Первые две шайбы финны провели во втором периоде в большинстве. На 28-й минуте ворота Дмитрия Шугаева поразил Миро Песонен с передач Миро Аалтонена и Сами Ватанена. На 32-й отличился уже сам Аалтонен, передачу ему отдал Ватанен. Окончательный результат установил Валттери Филппула с передач Аалтонена и Ииро Пакаринена на 48-й минуте, также реализовав большинство.

В эпизоде с третьей пропущенной шайбой россияне играли в меньшинстве после большого и матч-штрафа Ивана Зинченко. На 45-й минуте он получил «5+10» за опасный удар в голову.

Россияне играли в следующем составе: Шугаев (Аскаров); Телегин — Никишин, Рашевский — Воронков — Вовченко; Елесин — Мухамадуллин, Абрамов — Галимов — Тертышный; Новиков — Чистяков, Хуснутдинов — Гуслистов — Чибриков; Коромыслов, Мичков — Зинченко — Чехович, Свечков.

В стартовой игре турнира Швеция обыграла Чехию — 4:1. 13 ноября Россия сыграет со шведами, 14 ноября — с чехами.