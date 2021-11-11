Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о беседе в раздевалке в перерыве матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0). После 45 минут россияне вели 1:0, во втором тайме забили ещё пять безответных мячей. Хавбек россиян Данил Глебов заявил, что в перерыве Карпин «напихал» игрокам за неубедительную игру.

«Ничего такого сверхъестественного в раздевалке не говорил, Даня сказал что напихал. Ничего не пихал, — передаёт слова Карпина корреспондент NVsport Анастасия Матросова. — Подкорректировали, как располагаться в атаке некоторым игрокам.

Прежде всего повлиял второй гол. Появилась скованность в первом тайме из-за первого гола, он, возможно, сыграл злую шутку. Две-три потери привели к тому, что возникло напряжение у наших ворот. Если бы забили в первом тайме второй гол, то и первый тайм стал бы похож на второй. И киприоты после второго гола подразвалились, не было заряда, как при счете 1:0. Думаю, что и то и другое сыграло — уровень сопротивления снизился».

Сборная России разгромила Кипр 6:0 и лидирует в группе с 22 очками. 14 ноября команда проведёт решающий матч отбора с Хорватией.