Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) оценил эмоции команды, а также раскритиковал состояние газона «Газпром Арены».

«Впечатления после победы приятные. Говорить о какой-то тенденции, что стадион стал счастливым для меня, не будем. По одной игре судить не стоит, — передаёт слова Карпина корреспондент NVsport Анастасия Матросова. — В Питере матчи еще проведем, сборная проведет — со мной или без меня. Поле, мягко говоря, не лучшего качества. Если говорить честно — безобразное, на удивление.

Счет радует, естественно. Это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Могло бы сыграть в минус, если следующая игра была бы с Мальтой. Сами понимаете, футболисты уже говорили по поводу настроя. На Хорватию не надо никого настраивать, все знают, что на кону стоит. Хорватия — это отдельная тема. Какая еще мотивация, когда на кону выход на чемпионат мира. Сверхмотивация, думаю, может даже навредить».

Сборная России разгромила Кипр 6:0 и лидирует в группе с 22 очками. 14 ноября команда проведёт решающий матч отбора с Хорватией. В случае победы или ничьей, команда пробьётся на ЧМ-2022 с первого места в группе.