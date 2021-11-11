Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) прокомментировал свой выбор состава. В частности, игру пропустил Дмитрий Баринов, который до этого отыграл в команде Карпина все пять матчей без замен. По словам Карпина, отсутствие его и Георгия Джикии связано с усталостью, а также игрок рисковал получить жёлтую карточку и из-за их перебора пропустить решающий матч с Хорватией.

«Да, с этим (жёлтой карточкой) тоже связано. И то же самое, что и с Джикией — Баринов второй по количеству сыгранных минут», — передаёт слова Карпина корреспондент NVsport Анастасия Матросова.

На вопрос, почему не сыграл новичок сборной, защитник «Зенита» Данил Круговой, Карпин ответил, что в его планах не было менять Сергея Терехова.

При этом специалист хотел дать сыграть другому новичку — Ивану Сергееву из «Крыльев Советов»: «Хотел бы выпустить его, но шесть замен делать нельзя, а мы использовали пять. Сказал ему: «Вань, извини, но вот так пока». Сделали замены тех, кто на жёлтых карточках. Дали паузу Дивееву, потом за икру схватился Мостовой, пришлось заменять. Надеюсь, время у него (Сергеева) ещё будет».