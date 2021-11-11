Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) рассказал о состоянии капитана команды Александра Головина. Хавбек «Монако» был заменён на 57-й минуте и после ухода с поля прикладывал к ноге лёд. При этом, по словам наставника команды, замена не была связана с травмой.

«Замена произошла после третьего гола. Мысль была про игру с Хорватией, план был его заменить, — передаёт слова Карпина корреспондент NVsport Анастасия Матросова. — Все сложилось удачно — и карточки никто не получил, и дали паузу кому-то из игроков».

14 ноября сборная России проведёт решающий матч отбора на ЧМ-2022. Для выхода на турнир команду устроит ничья.