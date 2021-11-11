Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) подчеркнул, что доволен игрой команды. Специалиста спросили об игре хавбека «Зенита» Андрея Мостового, забившего дебютный гол за сборную.

«Внимание обращать на голы — это вы делаете, — передаёт слова Карпина корреспондент NVsport Анастасия Матросова. — Моя проблема — обращать внимание на игру в целом, и я ей очень доволен. Если бы он сегодня не забил, мнение об игре его не изменилось бы».

Также специалист дал понять, что доволен игрой вратаря Матвея Сафонова, а также его коллеги Гильерме, защищавшего ворота сборной в сентябре.

«Естественно, доволен и Сафоновым, и Гильерме. Всего один гол пропустили за эти все игры — так что доволен и темЮ и другим. Работа вратаря — отбивать мячи».

14 ноября сборная России проведёт решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Хорватии. Для выхода на турнир команду устроит ничья.