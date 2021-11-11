Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) отметил, что не видит проблем с мотивацией своих подопечных на решающую игру с Хорватией. Для выхода на ЧМ-2022 россиянам достаточно будет сыграть на выезде вничью. Теоретически сборная России ещё может попасть на турнир уже в ближайшие часы — но для этого Хорватия должна потерять очки с Мальтой.

«Есть ли у кого-то сомнения, что хорваты не обыграют Мальту? — передаёт слова Карпина корреспондент NVsport Анастасия Матросова. — Так что к хорватам как готовились, так и готовимся. Самый ли это главный матч для меня? Не знаю. На каждом этапе разные матчи — и все они главные. По мне самый напряженный был матч в 2018 году, когда («Ростов») играл с «Уралом» в конце сезона и надо было не попасть в стыки».

На вопрос, не станет ли слишком крупная победа сборной проблемой перед игрой с Хорватией, Карпин ответил: «Если вы лично у меня спрашиваете — никакой проблемы. Все мы подписались бы месяц назад быть в такой ситуации. Или лучше бы у нас было бы одинаковое количество очков? После Мальты вы отмечали, что не засчитали гол Осипенко, могли бы быть впереди по разнице мячей — а сейчас мы и по разнице, и по очкам впереди».

Матч Хорватия — Россия состоится в Сплите 14 ноября.