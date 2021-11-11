Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) прокомментировал информацию, что национальная команда собрала средства на электроколяски для мальчиков из Санкт-Петербурга.

«Помню, когда случилось это в Казани — сказал, что хотелось бы, что это стало традицией. Ребята реагируют на это очень хорошо, за это им огромное спасибо. Футболисты — хорошие живые люди, готовы собрать за один день большую сумму. Они показывают себя настоящими «человеками», — передаёт слова Карпина корреспондент NVsport Анастасия Матросова.

Также специалист подчеркнул, что не заметил ухода «виража» по ходу игры. В первом тайме на трибунах «Газпром Арены» возникла потасовка между фанатами. Полиция задержала одного из болельщиков, после чего организованная группа поддержки в знак протеста покинула трибуны

«Честно говоря, во время игры ничего не заметил. только в конце игры когда судья дал финальный свисток — поднял голову, а там уже никого нет. Так что ничего не могу сказать», — добавил Карпин.