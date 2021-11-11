Женская сборная России одержала уверенную победу над Черногорией в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023. Счёт — 85:64, россиянки проиграли только вторую четверть: 22:8, 20:22, 26:18, 17:16.

Самым результативным игроком встречи стала Мария Вадеева (19 очков). Марина Голдырева набрала 13 очков, Нина Глонти — 10, Раиса Мусина сделала «дабл-дабл» (10 очков + 10 подборов).

В другой встрече группы Дания разгромила Австрию — 82:48.

В финальную стадию чемпионата Европы пройдут победители групп, а также четыре лучших команды из десяти, занявших вторые места.

Следующий матч россиянки проведут 14 ноября против Дании на своей площадке.