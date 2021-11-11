Состоялась жеребьёвка группового раунда Итогового турнира года ATP. В турнире примут участие два россиянина — вторая ракетка мира Даниил Медведев и пятая ракетка Андрей Рублёв.

«Зелёная группа»: Новак Джокович (Сербия, номер рейтинга 1), Стефанос Циципас (Греция, 4), Андрей Рублёв (Россия, 5), Каспер Рууд (Норвегия, 8)

«Красная группа»: Даниил Медведев (Россия, 2), Александр Зверев (Германия, 3), Маттео Берреттини (Италия, 6), Хуберт Хуркач (Польша, 7).

Матчи турнира пройдут с 14 по 21 ноября в итальянском Турине. В 2020 году турнир выиграл Даниил Медведев. Он стал вторым представителем России, добившимся этого результата. Первым в 2009 году стал Николай Давыденко.