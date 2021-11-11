Сборная России по футболу разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022. Сборная России по хоккею всухую проиграла Финляндии на Кубке Карьяла. Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева снялись с челленджера в Австрии. Брат Хабиба Нурмагомедова задержан за наезд на полицейского. Даниил Медведев и Андрей Рублёв узнали соперников по Итоговому турниру ATP. Самые интересные новости спорта 11 ноября – в дайджесте NVsport.

Французского спринтера дисквалифицировали за допинг

Легкоатлет, спринтер сборной Франции Тедди Атин-Венель дисквалифицирован на пять месяцев. Его проба, которая была сдана на чемпионате мира 2017 года дала положительный результат.

Капризов побил рекорд «Миннесоты». Он быстрее всех в истории команды забросил 30 шайб

Российский форвард Кирилл Капризов забросил 30-ю шайбу за «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс». Встреча завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева снялись с турнира в Австрии

Бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и Глеб Лутфуллин пропали из списков участников турнира в Австрии.

Брат Хабиба Нурмагомедова задержан за наезд на сотрудника полиции

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов задержан в Москве. По данным источника, участника промоушена Bellator задержали за наезд на сотрудника полиции.

Россия разгромила Кипр в Петербурге

Сборная России разгромила Кипр в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счётом 6:0. Игра прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Россия всухую проиграла Финляндии на Кубке Карьяла

Сборная России потерпела поражение в стартовом матче Кубка Карьяла-2021. Команда под руководством Олега Браташа уступила хозяевам этапа Еврохоккейтура — сборной Финляндии — со счётом 0:3.

Женская сборная России по баскетболу начала отбор на ЧЕ с победы над Черногорией

Женская сборная России одержала уверенную победу над Черногорией в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023. Счёт — 85:64.

Медведев и Рублёв узнали соперников по группам Итоговому турниру ATP

Состоялась жеребьёвка группового раунда Итогового турнира года ATP. В турнире примут участие два россиянина — вторая ракетка мира Даниил Медведев и пятая ракетка Андрей Рублёв.