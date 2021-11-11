Сборная Хорватии разгромила Мальту в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счётом 7:1.

Хорваты открыли счёт уже на шестой минуте — отличился Иван Перишич. На 14-й минуте мальтийцы забили ответный мяч, но его не засчитали после проверки видеоповтора. Дуже Чалета-Цар забил второй мяч хорватов (22-й минута). Мальта сократила отставание на 31-й — Марсело Брозович поразил собственные ворота.

Ещё до перерыва Хорватия довела счёт до крупного: отличились Марио Пашалич (39) и Лука Модрич (45+1).

Во второй половине встречи в составе хорватов дубль оформил Ловро Майер (47 и 64), ещё один мяч забил Андрей Крамарич (53).

Хорватия сохранила второе место в группе с 20 очками. Первой идёт Россия, которая сегодня разгромила Кипр 6:0. На счету команды Валерия Карпина 22 очка.

Напрямую на чемпионат мира-2022 пройдёт победитель группы. Чтобы России сохранить первую строчку, достаточно будет не проиграть Хорватии 14 ноября на выезде. Вице-чемпионам мира необходима будет победа с любым счётом.

Второе место попадёт в плей-офф, который состоится в марте 2022 года. По его итогам определятся ещё три участника ЧМ-2022.