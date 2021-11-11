11 ноября состоялись матчи девятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 в группе H. Сборная России сохранила первое место в таблице благодаря разгромной победе над Кипром — 6:0. На счету подопечных Валерия Карпина стало 22 очка.

Главный соперник россиян — сборная Хорватии — также одержала разгромную победу в шесть мячей. Со счётом 7:1 была повержена Мальта. Ещё в одной игре группы Словакия и Словения сыграли вничью 2:2.

Таким образом, расклад перед последним туром следующий:

Россия — 22 очка

Хорватия — 20 очков

Словакия — 11 очков

Словения — 11 очков

Мальта — 5 очков

Кипр — 5 очков

Сборная России проведёт в Сплите выездной матч с Хорватией. Таким образом, чтобы выйти на чемпионат мира-2022, подопечных Валерия Карпина устроит любой результат, кроме поражения. Ничья или победа с любым счётом сохранят россиянам первое место в группе, которое даёт прямую путёвку на ЧМ в Катар. Хорватия же, напротив, должна побеждать с любым счётом, чтобы обойти Россию и попасть на чемпионат мира.

Россия и Хорватия ещё по итогам октябрьских игр стали недосягаемыми для остальных команд группы. Таким образом, одна из этих команд займёт второе место в группе. Оно выведет сборную в плей-офф, где будут разыграны ещё три путёвки.

В плей-офф попадут десять вторых мест, а также две лучшие команды Лиги наций-2020/21 среди тех, кто не занял первую или вторую строчку. 12 сборных будут поделены на три четвёрки, которые проведут одноматчевые полуфиналы и финалы, по итогам которых определятся ещё три участника ЧМ-2022 от Европы.

Матч Хорватия — Россия состоится в Сплите 14 ноября.