Отборочный матч на ЧМ-2022 между национальными командами Словакии и Словении завершился со счетом 2:2. Команды встречались в Трнаве на стадионе «Сити Арена Трнава».

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Защитник сборной Словении Миха Зайц вывел свою команду вперед, замкнув навес.

На 57-й минуте Миха Блажич получил второе предупреждение в матче и покинул поле, оставив гостей в меньшинстве. Ондрей Дуда воспользовался назначенным пенальти и реализовал его.

Уже через три минуты словенцы вышли вперед. Миха Мевля выиграл верховую борьбу в чужой штрафной и вывел гостей вперед.

На 74-й минуте словак Давид Стрелец установил финальный счет матча – 2:2, забив гол.

В турнирной таблице группы H Словакия и Словения занимают 3 и 4 места соответственно. Команды набрали по 11 баллов. На первом месте идет сборная России, обыгравшая во вчерашнем матче национальную команду Кипра.